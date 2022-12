Coronavirus, scendono a 218 i nuovi casi ma dall'inizio del mese oltre 8mila positivi

Sono poco più di 200 i nuovi casi di Covid, 218 per la precisione, registrati nella provincia di Latina e riportati sul bollettino della Asl di oggi, 25 dicembre. I test di rifimento sono stati 1250 e il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,44%. Dall'inizio del mese ad oggi i contagi complessivi fra i residenti dei comuni pontini ammontano a 8.016, mentre un anno fa, nello stesso arco temporale erano meno di 5mila. Ma il 25 dicembre del 2021 il report dell'azienda sanitaria segnalava ben 511 nuovi positivi, di cui 200 concentrati nella città capoluogo, mentre in tutte le città si registravano interminabili file fuori alle farmacie per eseguire i tamponi. Oggi la situazione è ben diversa: il virus continua a circolare ma fa decisamente meno paura rispetto al passato e una gande parte di positivi con ogni probabilità sfugge al controllo della Asl.

Per quanto riguarda comunque la distribuzione dei casi sul territorio, Latina ne conta 79 e gli altri comuni che registrano numeri a doppia cifra sono Aprilia con 29 positivi, Cisterna con 21, Formia con 14 e Sabaudia e Terracina con 13 contagi ciascuno. Inferiori i dati che arrivano dagli altri centri pontini: 2 a Cori, 3 a Fondi, 2 anche a Gaeta, un solo caso a Itri, Maenza, Monte San Biagio e Norma, 5 invece a Minturno e 6 a Pontinia, 7 poi a Priverno, 3 a Roccagorga e altrettanti a San Felice Circeo, ancora uno a Santi Cosma e Damiano, poi 4 a Sermoneta, 6 a Sezze e 2 a Sonnino.

Restano a zero i decessi, ma sono ben 15 quelli registrati dall'inizio del mese, 7 sono nei tre giorni precedenti. Nessun ricovero ospedaliero è stato inoltre riportato sul bollettino mentre è stata notificata una sola guarigione e infine 32 vaccinazioni.