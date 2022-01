Coronavirus, schizza ancora verso l'alto la curva: 1.877 nuovi casi. Due morti a Sabaudia e Latina

Dopo la flessione di ieri, in realtà frutto di un numero più basso di tamponi effettuati, torna a schizzare verso l'alto la curva del covid sul territorio pontino. I contagi segnalati oggi, 25 gennaio, dal bollettino della Asl sono infatti 1.877 su poco meno di 10mila tamponi, test a antigenici e molecolari effettuati da Asl e farmacie. Il numero totale di nuovi positivi da gennaio è salito così a quota 29.822. E sono 40, dall'inizio del mese ad oggi, i decessi.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, è sempre Latina a registrare i dati più allarmanti. In 24 ore infatti il capoluogo ha registratoben 448 nuovi contagi. Gli altri casi sono invece così distribuiti fra gli altri comuni della provincia: 250 ad Aprilia, 9 a Bassiano, uno a Campodimele, 6 a Castelforte, 90 a Cisterna,31 a Cori, 137 a Fondi, 99 a Formia, 64 a Gaeta, 23 a Itri, 24 a Lenola, 4 a Maenza, 56 a Minturno, 27 a Monte San Biagio, 13 a Norma, 59 a Pontinia, 7 sull'isola di Ponza, 45 nel comune di Priverno, 4 a Prossedi e 5 a Roccagorga, 3 invece i contagi registrati a Rocca Massima e anche a Roccasecca dei Volsci, 72 a Sabaudia, 31 a San Felice Circeo, 16 a Santi Cosma e Damiano, 37 a Sermoneta, 83 Sezze, 24 a Sonnino, 8 a Sperlonga, 7 a Spigno Saturnia, 188 a Terracina e 3 anche sull'isola di Ventotene. Coinvolti dunque tutti e 33 i comuni della provincia.

Ancora due inoltre i decessi: una donna di 98 anni di Sabaudia e un uomo di Latina di 62. Sei invece i ricoveri nelle ultime 24 ore e 336 le guarigioni.

Le vaccinazioni infine sono state 5.836, di cui 400 per prime dosi, 1.020 per seconde dosi e infine 4.376 per booster.