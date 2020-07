Coronavirus, rilevati due nuovi casi in provincia: uno a Formia e uno a Fondi

Sono due i nuovi casi Covid sul territorio della provincia di Latina rilevati dalla Asl nelle ultime 24 ore. Si tratta, come precisa il bollettino odierno, di un caso a Fondi e uno a Formia. Non è stato registrato alcun decesso.

C’è poi la vicenda del cittadino del Bangladesh, residente a Roma, risultato positivo al Covid 19, che venerdì ha viaggiato sul bus Cotral delle 8.50 Priverno Fossanova Sabaudia: l’Azienda sanitaria invita coloro che hanno utilizzato quel mezzo di trasporto, a contattare tempestivamente il Numero Verde Regionale Emergenza Covid 800.118.800 e di attenersi scrupolosamente alle procedure che saranno indicate.

Complessivamente sono 597 i casi registrati in provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza di cui 518 guariti. Attualmente le persone positive sono 42 di cui 18 trattate a domicilio e nessun paziente è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Santa Maria Goretti.

La Asl raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di continuare a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento perchè allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.