Coronavirus Latina: stabile la curva, sono 25 i nuovi casi. Nessun ricovero e 27 guariti

E’ in linea con quello di ieri il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina. La Asl nella mattinata di oggi, martedì 26 ottobre, ha diffuso il bollettino in cui sono riportati 25 contagi distribuiti in 10 diversi comuni della provincia. Sono arrivati a 760 in totale dall’inizio del mese in tutto il territorio pontino con una media di circa 29 ogni giorno, comunque più bassa di quella di settembre.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, 7 delle nuove positività sono a Fondi, 4 sono invece ad Aprilia; altre 3 sono rispettivamente a Latina e Sezze e 2 quelle di Cisterna e Terracina; un solo caso, infine, è stato accertato nei comuni di Cori, Gaeta, Norma e Pontinia.

Coronavirus Cori: contagi tra i giocatori di una squadra di calcio

Nel bollettino di oggi per il sesto giorno consecutivo non sono riportati decessi (sono 3 quelli registrati in tutto il mese), e nessun ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore mentre le guarigioni notificate sono state 27.

Per quanto riguarda le vaccinazioni restano ancora sotto le mille giornaliere: ieri sono state infatti somministrate 939 dosi in tutta la provincia pontina.