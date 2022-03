Coronavirus Latina, contagi in salita: sono 1.032 nelle ultime 24 ore

Tornano sopra quota mille i contagi da Covid in provincia di Latina. Nelle ultime 24 ore, come segnala il bollettino della Asl di oggi 26 marzo, sono 1.032 i nuovi contagi mentre non c’è stato alcun decesso.

Il maggior numero di contagi, 274, è a Latina seguita da Aprilia con 165. Per quanto riguarda gli altri comuni questa la situazione: uno a Bassiano, uno a Campodimele e uno a Castelforte, 54 a Cisterna, 10 nel comune di Cori, 60 a Fondi, 86 a Formia, 60 a Gaeta, 28 a Itri, 11 a Lenola, 5 a Maenza, 47 a Minturno, 17 a Monte San Biagio, 11 a Norma, 16 a Pontinia, 4 sull'isola di Ponza; 10 a Priverno, 1 a Prossedi, 6 a Roccagorga, 2 a Roccasecca dei Volsci; 22 a Sabaudia, 7 a San Felice Circeo, 11 a Santi Cosma e Damiano, 28 a Sermoneta, 30 a Sezze, 13 a Sonnino, 5 a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 64 a Terracina.

C’è stato un solo ricovero nelle ultime 24 ore e 152 guarigioni. Sul fronte vaccinazioni ne sono state somministrate 376 dosi, tutte su popolazione adulta: 33 sono prime dosi, 75 seconde dosi, 260 terze dosi e 8 quarte dosi.