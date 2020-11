Coronavirus, contagi in risalita: 180 casi e ancora quattro decessi in provincia

Sono oggi, 26 novembre, 180 i nuovi contagi della provincia di Latina, legati a contatti di un caso già noto o a link familiari. Si registrano inoltre quattro decessi di pazienti di 66, 86, 91 e 98 anni. Ancora una risalita dunque dopo la flessione del 25 novembre, quando i nuovi casi erano 139.

Sono 22 i comuni interessati dalle nuove positività: 31 i contagi a Latina, la città che conferma ancora il numero più elevato di casi. Il bollettino della Asl riporta poi 21 positivi nel comune di Aprilia, 25 a Terracina, 18 a Fondi, 15 a Cisterna, 15 anche a Sezze, 12 a Formia, 6 a Lenola, 5 rispettivamente a Gaeta, Pontinia e Priverno, 4 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sabaudia, 3 a Sonnino e a Sperlonga, 2 a Monte San Biagio, uno rispettivamente nei comuni di Cori, Itri, Maenza, Minturno, Roccasecca, San Felice Circeo.

I pazienti deceduti erano residenti nei comuni di Formia, Pontinia, Priverno e Roccagorga. Il totale dei deceduti da inizio pandemia arriva ora a 140, 85 di questi si sono registrati solo nel mese di novembre.

Per quanto riguarda i numeri, i pazienti che si sono contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi in provincia sono 8798, mentre l'indice di prevalenza (pari al numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti) è di 152,94. I positivi attuali sono 6521, con 6384 persone seguite in isolamento domiciliare e 157 pazienti ricoverati, in calo rispetto agli ultimi giorni.

I guariti sono 84 in più rispetto al 25 novembre per un totale di 2137 da marzo ad oggi.