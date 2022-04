Coronavirus: i contagi schizzano a 1.188, nessun decesso e quattro ricoveri

Sono 19.353 i casi di Covid accertati sul territorio pontino dall'inizio di aprile ad oggi, gli ultimi 1.188 sono riportati sul bollettino della Asl di oggi, mercoledì 27 aprile. Un dato dunque che supera la soglia dei mille contagi e che impone di mantenere ancora alta la guardia. I test effettuati sono stati 5.511 e il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,55%.

Nel dettaglio, 304 dei nuovi contagi sono concentrati nella sola città di Latina, seguita dai 169 casi registrati nel comune di Aprilia. Altri 8 sono poi a Bassiano, 12 a Castelforte, 69 nel comune di Cisterna, 20 a Cori, 44 a Fondi, 70 invece a Formia, 36 a Gaeta e 16 a Itri; ancora 5 a Lenola e 4 a Maenza, 42 invece a Minturno, 6 a Monte San Biagio, 8 a Norma, 40 nel comune di Pontinia, 6 a Ponza, 31 a Priverno, ancora 5 a Prossedi, uno solo a Rocca Massima, 25 a Roccagorga, 3 a Roccasecca dei Volsci; sono poi 23 i casi positivi scoperti a Sabaudia, 5 a San Felice Circeo, 18 a Santi Cosma e Damiano, 35 a Sermoneta, 69 a Sezze,18 a Sonnino, 3 a Sperlonga, 5 a Spigno Saturnia, 88 infine a Terracina.

Per il quarto giorno consecutivo non sono riportati nuovi decessi rispetto ai 18 già registrati dall'inizio del mese e agli 856 totali dall'inizio della pandemia. I ricoveri ospedalieri al Goretti sono stati invece 4 nelle ultime 24 ore e i guariti ammontano a 351. Sono state invece 188 le vaccinazioni effettuate, tutte alla popolazione over 12.