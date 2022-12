Coronavirus, meno tamponi e meno casi: 96 i positivi in provincia

Meno di 100 contagi in provincia di Latina. Sono per la precisione 96 i positivi segnalati oggi, martedì 27 dicembre, dal bollettino dell'azienda sanitaria, su un numero più basso di test, 414 in totale. Il rapporto tra tamponi e contagi è dunque al 23,18%. Il conto totale del mese arriva così a quota 8.151.

Appena 14 su 33 i comuni coinvolti, con 30 contagi concentrati nel comune capoluogo, altri 14 nella città di Aprilia, uno solo a Bassiano e Cori, 3 invece a Cisterna, 8 a Formia, 2 a Gaeta, ancora 3 a Priverno e uno a Rocca Massima, 9 a Sabaudia e 2 a San Felice, 15 nel territorio di Sezze, uno anche a Sonnino e 6 infine a Terracina.

Il bollettino non riporta nuovi decessi (sono 938 dall'inizio della pandemia ad oggi). Si segnala invece un nuovo ricovero e 14 guariti.