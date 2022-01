Coronavirus: 1.308 contagi e ancora una vittima. Da gennaio 32.400 nuovi casi

Il bollettino della Asl di Latina segnala oggi, 27 febbraio, 1.308 contagi in tutta la provincia per un totale di 32.480 positivi scoperti dall'inizio del mese ad oggi.

Nel dettaglio della distribuzione dei contagi fra i vari comuni del territorio, spiccano le 411 positività accertate a Latina, seguite dalle 244 del comune di Aprilia. Nei restanti centri pontini i dati sono quelli che seguono: a Bassiano 4 casi, uno solo a Castelforte, 61 a Cisterna, 12 a Cori, 50 a Fondi, 70 a Formia e 30 a Gaeta, 9 nel comune di Itri, 2 e 3 contagi rispettivamente a Lenola e Maenza, 41 casi a Minturno, 9 a Monte San Biagio e 11 a Norma, 33 invece a Pontinia, ancora 7 sull'isola di Ponza, 32 a Priverno, uno soltanto a Prossedi, 8 a Roccagorga e 4 a Rocca Massima, uno anche a Roccasecca dei Volsci, 37 a Sabaudia, 15 a San Felice Circeo e altrettanti nel comune di Santi Cosma e Damiano, 37 a Sermoneta, 63 a Sezze, 11 a Sonnino, 3 casi a Sperlonga e uno a Spigno Saturnia, infine 82 a Terracina. Restano esclusi da nuovi contagi solo i piccoli comuni di Ventotene e Campodimele.

Si conta poi un'altra vittima del virus, un paziente che era residente nel comune di Prossedi, che porta a 46 il bilancio totale del mese.

Ancora sette sono stati i ricoveri all'ospedale Goretti, ma si mantengono elevate le guarigioni che ammontano a 395 nelle ultime 24 ore. Infine i dati relativi alle vaccinazioni, che da oggi specificano anche quelle in età pediatrica: complessivamente le dosi somministrate sono state 5.045. Di queste, 181 sono state prime dosi, 686 seconde, 3.840 booster per un numero complessivo di 4.707 per gli over 12. Le vaccinazioni effettuate a bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni sono state invece 338 in 24 ore, di cui 175 prime dosi e 163 seconde.