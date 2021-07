Coronavirus, il bollettino in provincia: 23 nuovi casi, nessun decesso

L'analisi dei dati e la la distribuzione dei nuovi contagi per i comuni pontini. Oltre 5mila vaccinazioni in 24 ore

Sono 23 oggi, 27 luglio, i nuovi contagi da covid che sono stati accertati nel territorio pontino e che coinvolgono 13 comuni, per un totale di 528 casi dall'iinizio di luglio.

Tre le positività rilevate nei comuni di Fondi, Formia, Gaeta e Latina, 2 nei centri di Aprilia e Santi Cosma e Damiano, un solo caso invece rispettivamente a Castelforte, Cori, Itri, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Terracina.

Anche oggi il bollettino non riporta decessi legati al virus, così come accade ormai da molti giorni. Solo otto le nuove guarigioni e tre i ricoveri in ospedale. Un ultimo dato riguarda poi le dosi somministrate, che sono state 5.043 nelle ultime 24 ore.