Coronavirus Latina, la curva sale ancora: 260 nuovi contagi in provincia. Tre i decessi

Dopo i 139 nuovi casi di coronavirus di due giorni fa e i 180 di ieri, torna nuovamente a salire la curva dei contagi in provincia di Latina che superano ancora quota 200. Sono in totale 260 i nuovi positivi accertati nelle scorse 24 ore in 23 diversi comuni. E' stato diffuso nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, il bollettino della Asl che aggiorna sulla situazione in provincia e con cui è stata data anche notizia del decesso di altri due pazienti pontini, a cui si aggiunge quello di un paziente residente fuori provincia. Da inizio pandemia sono 142 i morti, 87 nel solo mese di novembre.

Sono 64 i contagi riscontrati solo nel capoluogo pontino a cui si aggiungono anche i 43 di Aprilia. Altri 25 sono stati registrati a Terracina e 24 a Formia, 16 a Sezze, 11 a Priverno e 10 a Cisterna; e ancora 9 a Fondi e Gaeta, 6 a Pontinia, 5 a Castelforte, Itri, Minturno e Sermoneta, 4 a Sabaudia e San Felice Circeo, 3 rispettivamente a Lenola, Sonnino e Spigno Saturnia, 2 a Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano e uno infine a Bassiano e Prossedi. Da mettere in evidenza, in particolare, i 27 casi registrati con un link alla Rsa San Michele di Aprilia dove è in corso, spiegano dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, l’indagine epidemiologica. I pazienti pontini deceduti, secondo quanto riferito dalla Asl ,erano residenti invece ad Aprilia e uno a Latina.

Dando uno sguardo al quadro generale, sono 6732 gli attuali positivi, con 6576 persone che al momento sono in cura presso il proprio domicilio, sono 156 i pazienti ricoverati. Nelle scorse 24 ore sono stati registrati anche 47 guariti in più che fanno arrivare il numero totale a 2184. Superano invece quota 9mila i contagi totali da inizio pandemia (sono 9058).