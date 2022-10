Coronavirus, contagi stabili: altri 328 in 24 ore, quasi 8mila dall'inizio del mese

Stabili i contagi Covid fra i residenti della provincia pontina: sono ancora 328 i casi scoperti nelle ultime 24 ore e accertati su un numero complessivo di 1.471 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,29%.

La mappa del contagio vede 97 contagi a Latina, altri 41 ad Aprilia e 19 a Cisterna, 14 nel comune di Formia e 18 in quello di Gaeta, 24 a Sabaudia, 10 a Sermoneta, 15 a Sezze, 36 a Terracina. Per quanto riguarda poi gli altri territori che registrano numeri a una sola cifra, si segnala un solo contagio rispettivamente a Bassiano e Castelforte, 6 a Cori, 2 a Fondi, 7 a Itri, 4 a Lenola, 2 a Maenza, 5 a Minturno e altrettanti a Monte San Biagio, 2 i casi anche a Norma, 6 a Pontinia, 5 a Priverno, poi un solo positivo nei comuni di Prossedi, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, 3 a Sonnino, uno anche a Spigno Saturnia. Si contano così in totale 7.961 contagi dall'inizio del mese.

Nessun nuovo decesso rispetto ai 3 già registrati a ottobre e ai 914 dall'inizio della pandemia, mentre sono 2 i ricoveri ospedalieri e 125 i pazienti guariti. Le vaccinazioni sono state infine 224.