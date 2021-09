Coronavirus, crollano i casi: 6 in 24 ore distribuiti in quattro comuni. Un solo ricovero

Crollano i casi di covid accertati nelle ultime 24 ore sul territorio pontino, un dato che presumibilmente è frutto però di un numero inferiore di tamponi e test processati dall'azienda sanitaria nel corso del fine settimana. Fatto sta che oggi, lunedì 27 settembre, i nuovi contagi sono soltanto 6, distribuiti in appena quattro comuni della provincia. Ieri erano stati invece 16 e il giorno prima 43.

In particolare i comuni di Cori e di Latina hanno fatto registrare due positività ciascuno, una invece è stata accertata rispettivamente a Cisterna e a Fondi. Il bollettino, come ieri, non riporta nuove notifiche di guarigione. Resta a zero anche il dato relativo ai decessi, fermo a una sola vittima dall'inizio di settembre.

C'è stato invece un solo ricovero all'ospedale Goretti legato al covid mentre le somministrazioni di vaccino negli hub del territorio sono state complessivamente 1.074.