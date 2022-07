Coronavirus, 658 casi nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 22%

Stabili i contagi riportati sul bollettino della Asl di oggi, 28 luglio: sono 658, accertati su 2.908 test. Il rapporto tra positivi e tamponi sul territorio pontino scende dunque al 22,6%.

Solo la città di Latina registra un numero a tre cifre, con 216 nuovi casi, mentre negli altri comuni i casi si mantengono più bassi. In particolare, sono 54 ad Aprilia, uno a Campodimele, 5 a Castelforte,43 a Cisterna, 9 a Cori, 13 a Fondi, 33 a Formia, 13 a Gaeta, 11 a Itri, 6 invece a Lenola e 4 nel comune di Maenza, 15 invece sono i casi a Minturno, poi 8 a Monte San Biagio e 9 a Norma, altri 17 a Pontinia, 14 invece a Priverno; 10 nel comune di Roccagorga, 2 rispettivamente a Rocca Massima e a Roccasecca dei Volsci; ancora 19 a Sabaudia, 7 a San Felice e altrettanti a Santi Cosma e Damiano, 22 a Sermoneta, 34 a Sezze, 11 nel comune di Sonnino, 2 in quello di Sperlonga, 8 a Spiano Saturnia e infine 63 a Terracina. Dall'inizio di luglio i contagi complessivi in provincia sono 28.456.

Il report della Asl non segnala vittime rispetto alle 18 già registrate dall'inizio del mese. Sono invece due i pazienti ricoverati e 151 i cittadini che risultano guariti. Le nuove vaccinazioni ammontano invece a 401, di cui 352 rappresentano quarte dosi.