Coronavirus, curva stabile in provincia: 30 casi, nessuna vittima e un altro record di vaccini

Numeri ormai stabili in provincia di Latina per quanto riguarda i contagi da covid-19. Dai 28 casi di ieri si passa ai 30 di oggi, 28 maggio, distribuiti in 9 comuni pontini.

L'unico numero a doppia cifra arriva dal comune di Aprilia che conta 12 nuovi positivi, seguito da Fondi che ne conta invece 6, 3 casi sono poi a Sabaudia, altri due rispettivamente a Formia, Latina e Terracina e infine un solo caso a Bassiano, Cisterna e Norma. Salgono così a 2020 i contagi nel mese di maggio, mentre resta fermo a 23 il numero delle vittime nello stesso arco di tempo.

Il bollettino della Asl riporta poi 263 pazienti guariti e soltanto tre ricoveri per un totale di 124 dall'inizio di maggio ad oggi. Record invece sul fronte delle vaccinazioni, che sono state ben 4.869 nell'arco di 24 ore.