Coronavirus, scendono i contagi: 109 in 24 ore ma quasi 9mila dall'inizio del mese

Scende a 109 la quota totale di positivi accertata nelle ultime 24 ore in provincia di Latina su appena 456 test. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta dunque intorno al 24%.

Nel dettaglio, come ogni lunedì, scendono i contagi in tutti i comuni. Latina in particolare fa contare 47 nuovi casi mentre sono 11 nel comune di Aprilia. Sono invece a una sola cifra i numeri che provengono da tutti gli altri territori: un solo caso a Bassiano, 4 a Cisterna, 6 a Cori, uno anche a Fondi, Gaeta e Itri, 3 a Formia e 3 anche nei comuni di Minturno, Norma, Pontinia, Priverno, Sabaudia e San Felice Circeo; ancora un caso è stato registrato a Santi Cosma e Damiano, poi 2 a Sermoneta, 7 nel comune di Sezze, uno anche a Sonnino e infine 6 a Terracina. Il totale dei positivi scoperti dall'inizio del mese ammonta così a 8,790, con una media dunque di oltre 313 contagi giornalieri.

Non si registrano nuove vittime del Covid. Gli ultimi 3 decessi sono stati riportati nel bollettino della Asl di sabato 26 novembre. Nelle ultime 24 ore non si segnalano neanche nuovi ricoveri ospedalieri legati al virus mentre sono soltanto 11 le notifiche di guarigione. Restano infine a zero, come ogni lunedì, le somministrazioni di vaccino.