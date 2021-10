Coronavirus: 51 contagi in un giorno in provincia, due ricoveri e nessun decesso

Resta sopra la soglia dei 50 contagi da coronavirus giornalieri la curva nella provincia di Latina: dopo il picco dei 67 di ieri, sono 51 i nuovi casi di cui ha dato notizia la Asl che nella mattinata di oggi, giovedì 28 ottobre, ha diffuso il consueto bollettino. Un dato che conferma una leggera ripresa dei contagi negli ultimi giorni (qui il bollettino settimanale) e che fa salire a 870 il totale dall’inizio delle mese (in tutto settembre le positività erano state 890), con una media di oltre 31 ogni giorno.

I 51 casi di oggi sono distribuiti tra 13 diversi comuni della provincia: 13 sono nella città di Aprilia, mentre 10 sono stati accertati nel territorio di Latina (e non Itri come inizialmente comunicato dalla Asl), altri 8 sono invece a Fondi. Sono 4 le positività a Cisterna e Sezze, 3 a Cori, 2 a Gaeta e Terracina e una infine a Priverno, San Felice Circeo, Sermoneta, Sonnino e Sperlonga.

Da una settimana in provincia non si registrano decessi in provincia (non ne sono infatti riportati neanche nel bollettino di oggi); nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2 nuovi ricoveri e sono state notificate 41 guarigioni.

Sale leggermente il numero delle vaccinazioni giornaliere che ieri sono state 1.114 in tutto il territorio pontino.