Coronavirus, solo 62 casi su 300 tamponi ma in provincia ci sono altri due morti

Scendono a 62 i nuovi contagi registrati fra i residenti della provincia di Latina, un dato in linea con quelli degli altri lunedì e risultato, come spesso accade, di un numero più basso di test effettuati, in totale oggi 305. Il rapporto tra positivi e tamponi risale così al 20,32%.

I casi risultano in netto calo in tutti i centri pontini, con soli 17 comuni coinvolti. A Latina in particolare sono soltanto 16 i contagi accertati, sono la metà invece quelli registrati nel comune di Aprilia e anche in quello di Cisterna, poi un solo caso a Bassiano, 3 a Cori, 4 a Formia, 2 a Gaeta, uno a Maenza e uno anche a Pontinia, 2 nel comune di Priverno, ancora uno a Rocca Massima, 2 a Sabaudia e altrettanti a San Felice Circeo, uno a Santi Cosma e Damiano, 5 nel comune di Sezze, infine un caso anche a Spigno Saturnia e 4 a Terracina.

Sono però due i decessi riportati sul bollettino dell'azienda sanitaria, che fanno salire a 14 il numero delle vittime dall'inizio di agosto. A perdere la vita a causa del virus sono stati una donna di 92 anni che erano residente a Norma e un uomo di 93 anni di Roccagorga. Il numero complessivo di morti dall'inizio della pandemia arriva così a 905.

Non ci sono però nuovi ricorveri né nuove vaccinazioni, mentre le guarigioni sono state 10.