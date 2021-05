Coronavirus: i contagi in provincia sono 28, due i decessi a Latina e Fondi

Non sono 30 come inizialmente comunicato ma 28 i nuovi casi di covid accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. E due purtroppo le vittime del covid. La Asl ha rettificato il bollettino pubblicato, chiarendo che il numero esatto dei positivi e le notifiche di guarigione.

Nel dettaglio, sono 7 i casi a Cisterna, 5 nella città di Aprilia e anche a Terracina, 3 invece nei comuni di Fondi e Minturno, 2 casi a Latina e uno infine a Formia, Santi Cosma e Damiano e Sezze. Sono però due i decessi nelle ultime 24 ore, uno a Fondi e l'altro nella città capoluogo.

Un solo ricovero che porta a 125 il totale delle persone che dall'inizio del mese ad oggi hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per un aggravamento del quadro clinico dovuto al contagiod a covid. Le notifiche di guarigione sono invece 151 mentre resta ancora alto il numero delle vaccinazioni: nell'arco delle ultime 24 ore le somministrazioni negli hub vaccinali della provincia sono state infatti 4.571.