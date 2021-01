Coronavirus, il record di contagi è nel 2021: 374 nuovi casi in provincia. Cinque morti

Crescita record della curva dei contagi in provincia di Latina. Il bollettino della Asl di oggi, 3 gennaio 2021, segnala un autentico boom di nuovi casi su tutto il territorio: 374 casi in 24 ore, a cui si aggiungono altri 13 contagi attribuiti a pazienti residenti al di fuori del territorio (sono quindi 387 in totale). Un numero tanto alto di contagi non si era forse mai registrato in provincia di Latina e arriva dopo settimane in cui si era cominciato a sperare in una remissione della curva.

La situazione è ancora allarmante, se si considerano anche i decessi, che nelle ultime 24 ore sono stati cinque.

Resta particolarmente preoccupante anche la distribuzione delle nuove positività, che risparmia ben pochi comuni. Nella città di Latina il numero più elevato di contagi dall'inizio della pandemia; sono ben 93 nelle ultime 24 ore, oltre 40 dei quali riconducibili a link epidemiologici di tipo familiare. Sono poi 51 i casi ad Aprilia, 33 a Minturno e a Terracina, 28 a Sezze, 22 a Castelforte dove si è registrato un cluster all'interno di una Rsa, 21 a Formia, 12 a Priverno, 11 a Cisterna, 9 a Gaeta e a Pontinia, 7 a Roccagorga e Santi Cosma e Damiano, 6 a Sonnino, 5 a Lenola e a San Felice Circeo, 3 a Cori e Fondi, 2 a Itri, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Sabaudia, Sermoneta, uno infine rispettivamente nei comuni di Bassiano, Ponza, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Cinque le vittime del covid sul territorio: si tratta di una paziente di Aprilia di 66 anni, una donna residente a Pomezia di 85 anni, un uomo di 85 anni di Latina, un 72enne di Cori, infine una donna di Gaeta di 83 anni. Il totale delle vittime arriva a 254, ma il conto complessivo sale a 285 se si considerano anche i pazienti in cura alla Asl pontina ma residenti fuori provincia.

Le nuove guarigioni sono state invece 95, un dato che decisamente non arriva a compensare il gran numero di nuovi positivi. Dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati contagiati 15.123 cittadini pontini.