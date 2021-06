Coronavirus, 15 nuovi casi in sette comuni pontini. Doppio zero per vittime e ricoveri

Il bollettino della Asl riporta poi un doppio zero per quanto riguarda vittime e ricoveri ospedalieri. Altri numeri infine sulle notifiche di guarigione, che sono state 44 nelle scorse 24 ore, e sulle somministrazioni di vaccino che ammontano invece 3.147.

Il bollettino della Asl di oggi, 3 giugno, riporta complessivamente 15 nuovi contagi in sette comuni pontini. Entrando nel dettaglio, sono 4 i casi di covid accertati nel comune di Cisterna, altri 3 ad Aprilia e a Gaeta, 2 invece a Latina e uno soltanto a Fondi, Formia e Santi Cosma e Damiano. Nei primi tre giorni di giugno si contano dunque 50 cittadini positivi.