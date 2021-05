Coronavirus: 72 nuovi casi in provincia, nessun decesso e 31 ricoveri nei primi tre giorni di maggio

Calo della curva in concomitanza con una diminuzione dei tamponi processati nel fine settimana. La situazione aggiornata sulla base dei dati resi noti dalla Asl

Cala la curva in provincia di Latina, come sempre avviene nei primi giorni della settimana a causa di una riduzione del numero di tamponi processati. I nuovi positivi sono dunque soltanto 72 distribuiti in 17 comuni.

Il numero più alto questa volta è nella città di Fondi, che conta 15 contagi, seguita da Cisterna che ne registra invece 14. Dieci invece i casi a Latina e sette ad Aprilia, 4 a Castelforte e Terracina, 3 a Sezze, 2 nei comuni di Formia, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Santi Cosma e Damiano, uno infine a Gaeta, Itri, Minturno, Sabaudia (dove non sono stati ancora conteggiati tutti i tamponi effettuati ai cittadini indiani), Sermoneta. Il totale nei primi tre giorni del mese è di 338 cittadini positivi.

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi decessi, che restano fermi a due dall'inizio di maggio e a 518 in oltre un anno i pandemia. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 62, 10 i ricoveri (31 nei primi tre giorni di maggio), 1822 infine le vaccinazioni.