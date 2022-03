Coronavirus, ancora tre morti in provincia e 577 nuovi contagi

Si contano oggi in provincia di Latina complessivamente 577 nuovi positivi, accertati su circa 3.100 tamponi effettuati. Il bollettino dell'azienda sanitaria riporta inoltre ancora tre decessi registrati nelle ultime 24 ore.

La mappa aggiornata del contagio segna 112 casi a Latina, 70 nel comune di Aprilia e a seguire: 4 a Castelforte, 16 a Cisterna, 15 a Cori, 29 a Fondi, 72 a Formia, 25 a Gaeta e 7 a Itri; ancora 3 i casi a Lenola e 16 a Minturno, 11 rispettivamente a Monte San Biagio e Norma, 18 a Pontinia, 6 a Ponza, 12 nel comune di Priverno, 7 a Rocca Massima e uno a Roccagorga; a Sabaudia i contagi sono invece 18 e 11 a San Felice, 3 a Santi Cosma e Damiano, 21 a Sermoneta, 36 a Sezze,10 a Sonnino, 3 e 2 rispettivamente a Sperlonga e Spigno Saturnia e poi ancora 46 nel comune di Terracina. Per un totale di 1.482 casi di Covid scoperti nei primi tre giorni di marzo.

Si allunga purtroppo l'elenco delle vittime del virus, con altri tre decessi segnalati nel report della Asl. Si tratta di una paziente di 85 anni di Terracina che era ricoverata allo Spallanzani, di un uomo di 83 che era originario di Cisterna e di un altro di 73 anni di Fondi. In tre giorni dunque si sono registrati in provincia di Latina ben 6 decessi, che portano a 813 il conto complessivo nei due anni di pandemia.

Due sono stati invece i ricoveri ospedalieri e 350 le notifiche di guarigione nelle ultime 24 ore. Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, le somministrazioni totali in un giorno sono state 627, di cui 580 alla popolazione over 12 e le restanti 47 ai bambini.