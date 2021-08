Coronavirus, scendono a 20 i contagi in provincia. Ma da inizio agosto oltre 1.300 positivi

Scendono a 20 i nuovi casi di covid in provincia di Latina, risultato però di un numero inferiore di tamponi processati. Quasi la metà di questi sono concentrati nella città capoluogo, che oggi, 30 agosto, conta 8 positivi. In netto calo rispetto alle ultime rilevazioni risultano invece i positivi distribuiti negli altri comuni: in particolare sono due ad Aprilia e altrettanti a Fondi e a Roccagorga. Un solo contagio infine è stato accertato rispettivamente a Cisterna, Minturno, Pontinia, Sabaudia, Sezze e Terracina.

Nei 30 giorni di agosto il totale dei contagi tra i residenti pontini è stato di 1.306. Da due settimane il bollettino della Asl non riporta nuovi decessi ma ieri non sono state segnalate neanche ulteriori guarigioni.

Sono stati invece tre i ricoveri ospedalieri e poco più di 2mila (2.043 per la precisione) le somministrazioni di vaccino effettuate negli hub del territorio.