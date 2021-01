Coronavirus, 114 nuovi positivi e tre decessi: 347 morti da inizio pandemia

I nuovi contagi in provincia di Latina sono oggi 114 secondo quanto riportato dal bollettino della Asl, distribuiti in 23 comuni. Un dato sostanzialmente in linea questa volta con quello di ieri, 29 gennaio, che segnalava invece 100 casi.

Nella città di Latina ancora una volta la più alta concentrazione di nuovi positivi: sono infatti 34. Inferiori invece i dati di tutti gli altri comuni interessati: sono 9 infatti i contagi nelle città di Aprilia e di Cisterna, 8 a Fondi, 7 a Terracina 6 a Minturno, 4 a Formia, Monte San Biagio, Pontinia e Sezze, 3 rispettivamente a Cori, Lenola, Priverno, Roccagorga, Sabaudia e Sermoneta, 2 contagi nei territori di Campodimele, San Felice Circeo e Sonnino, uno infine a Gaeta, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga, Spigno Saturnia. Nel corso del mese sono stati 5.439 i nuovi contagi sul territorio pontino.

Ancora tre i decessi nelle ultime 24 ore, che allungano un bilancio già grave. I pazienti erano residenti nei comuni di Latina e Terracina, mentre un terzo era originario di un comune al di fuori del territorio pontino. Sono dunque 96 nel mese di gennaio le vittime pontine, 347 invece quelle registrate dall'inizio della pandemia. Pesante il bilancio soprattutto nel capoluogo pontino che conta 30 morti nel corso del mese.

I guariti sono stati invece 61 nelle ultime 24 ore.