Coronavirus, contagi ancora alti in provincia: 917 casi. Tre i decessi nel mese di giugno

Non accenna a scendere la curva del Covid in provincia di Latina, che anche oggi supera quota 900 segnalando per la precisione 917 casi scoperti solo fra i residenti. I test di riferimento sono stati 3.039 e il rapporto tra positivi e tamponi è al 30,17%.

La quota più elevata di positivi resta sempre di Latina, che conta oggi, giovedì 30 giugno, 271 nuovi contagi. Aprilia ne registra invece 97, 9 Castelforte, 75 Cisterna, 11 Cori, 43 Fondi, 59 Formia, 22 Gaeta e 21 il comune di Itri; sono poi 5 i positivi a Lenola e 7 a Maenza, 27 Minturno, 5 a Monte San Biagio, 8 invece a Norma,18 a Pontinia, un solo caso a Ponza, 26 invece a Priverno, 3 a Rocca Massima, 8 a Roccagorga e 3 anche a Roccasecca dei Volsci; i nuovi casi sono poi 43 nel comune di Sabaudia, 5 a San Felice e 8 a Santi Cosma e Damiano, 23 a Sermoneta, 31 a Sezze e 23 anche a Sonnino, ancora 7 a Sperlonga, uno a Spigno Saturnia e 57 a Terracina. Nel mese di giugno il conto totale arriva così a 11.656.

Restano fermi a tre i decessi in tutto il mese, mentre nelle ultime 24 ore si segnala un solo paziente ricoverato all'ospedale Goretti. Le notifiche di guarigione sono 96 e 102 le vaccinazioni, la metà delle quali costituite da quarte dosi.