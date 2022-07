Coronavirus, 556 nuovi contagi ma sono tre i morti nelle ultime 24 ore

In lieve calo i casi di Covid in provincia di Latina nelle ultime 24 ore, ma salgono i decessi dopo una breve tregua. I nuovi positivi sono 556, accertati su un totale di 2.723 test effettuati, con un rapporto tra casi e tamponi pari al 20,4%.

La mappa del contagio indica ancora 158 contagi nella città capoluogo e altri 74 ad Aprilia. A seguire: 4 nel comune di Castelforte, 35 in quello di Cisterna, 13 a Cori, 20 a Fondi, 31 a Formia, 16 a Gaeta e 18 a Itri; poi 2 a Lenola e 4 a Maenza, 13 a Minturno, 4 anche a Monte San Biagio, uno a Norma, 22 a Pontinia, uno anche sull'isola di Ponza; 13 invece i nuovi casi scoperti a Priverno, 5 nel comune di Roccagorga, uno ciascuno Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci, 22 invece a Sabaudia, 3 a San Felice e 5 a Santi Cosma e Damiano; ancora 11 sono i casi a Sermoneta, 28 quelli registrati a Sezze, 6 a Sonnino, 4 a Spigno Saturnia, 41 infine a Terracina. Nel complesso luglio conta 29.670 contagi.

La curva dunque si mantiene stabile o in lieve flessione rispetto ai picchi delle scorse settimane, ma il bollettino della Asl di oggi segnala purtroppo tre vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 92 anni che era residente a Castelforte, di un uomo di Fondi di 72 anni di cui non risultano malattie pregresse e di un altro paziente residente a Cisterna che aveva 76 anni. I decessi registrati solo dall'inizio del mese arrivano quindi a 21, mentre sale a quota 890 il numero complessivo delle vittime del Covid accertate dall'inizio della pandemia ad oggi in provincia su un totale di 202.542 casi trattati.

Sono tre nelle ultime 24 ore anche i pazienti che hanno avuto necessità del ricovero ospedaliero a causa delle conseguenze del virus, mentre le ultime notifiche di guarigione ammontano a 168 e le vaccinazioni scendono a 252.