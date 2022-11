Coronavirus, 451 contagi: novembre si chiude sfiorando quota 10mila

Da 600 contagi riportati sul bollettino della Asl di ieri si scende ai 451 di oggi, mercoledì 30 novembre. Il mese si chiude dunque facendo registrare complessivamente poco meno di 10mila casi di Covid, per la precisione 9.841, con una media di 328 positivi giornalieri accertati fra i residenti della provincia pontina. Un numero elevatissimo che segna anche un leggero aumento rispetto ai dati di ottobre, quando i contagi totali erano stati 9.287.

Per quanto riguarda la distribuzione delle positività sul territorio, l'unico comune che ripotra numeri a tre cifre è quello di Latina, dove i casi sono oggi 137. Aprilia ne conta invece 62, altri 3 sono a Bassinao e 5 a Castelforte, 31 a Cisterna e 20 a Cori, 8 a Fondi, 27 invece nel comune di Formia e ancora 5 a Gaeta e 7 a Itri; 2 a Lenola, 3 a Maenza, 10 invece nel comune di Minturno mentre scendono di nuovo a 3 i contagi nei territori di Monte San Biagio e di Norma; 6 sono poi a Pontinia e altrettanti a Roccagorga, altri 10 nel comune di Priverno, uno ciascuno a Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci; ancora 20 i casi a Sabaudia, poi 2 a San Felice Circeo e 3 a Santi Cosma e Damiano; 10 a Sermoneta, 24 nel comune di Sezze, ancora 3 a Sonnino,uno solo a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia e 34, per chiudere, a Terracina.

Il report della Asl segnala inoltre un ricovero in ospedale, mentre non ci sono nuovi decessi rispetto ai 9 già registrati dall'inizio di novembre a oggi. Ottanta le notifiche di guarigione, 207 infine le dosi di vaccino somministrate in provincia nell'arco delle ultime 24 ore.