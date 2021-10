Coronavirus Latina, altri 39 casi. Ad Aprilia un morto e 11 nuovi contagi

Non accenna a migliorare la situazione dei contagi da Covid in provincia di Latina. Il bollettino della Asl diffuso oggi, sabato 30 ottobre, registra altri 39 nuovi casi ed un morto. La vittima è di Aprilia, comune nel quale anche nelle ultime 24 ore si registra il maggior numero di casi, 11 in totale. A Latina invece sono 5, 7 a Priverno, 3 a Fondi, 2 a Formia, Sezze, Sperlonga e Terracina. Un solo contagio invece a Castelforte, Minturno, Ponza, Roccagorga e Sonnino.

Il mese di ottobre si chiude dunque con 955 casi e cinque decessi.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 25, i ricoveri ospedalieri 2 mentre sul fronte delle vaccinazioni sono state somministrate 1047 dosi.