Coronavirus, i contagi scendono a 206 nelle ultime 24 ore: rapporto tra positivi e test al 18,72%

Ancora 206 casi di Covid nelle ultime 24 ore fra i residenti della provincia pontina, per un numero complessivo di 8.752 contagi accertati dall'inizio di ottobre. I test di riferimento sono stati 1.100 e il rapporto tra positivi e tamponi scende al 18,72%.

La mappa del contagio segnala 65 nuovi casi a Latina e poi di seguito 19 nel comune di Aprilia, 4 a Bassiano, uno a Campodimele,13 a Cisterna, 9 a Cori,2 a Fondi, 11 a Formia, uno a Gaeta e a Itri; poi 2 a Maenza e a Monte San Biagio, uno solo a Minturno, 5 a Pontinia e altrettanti nel comune di Priverno, uno ciascuno a Prossedi e Roccagorga, 12 invece nel territorio di Sabaudia e 4 a San Felice Circeo, uno solo anche a Santi Cosma e Damiano,5 nel comune di Sermoneta mentre salgono a 16 a Sezze; ancora 3 a Sonnino, uno a Spigno Saturnia e 21 nel comune di Terracina.

Non si riportano altre vittime del virus oltre alle tre già registrate a ottobre. Un solo paziente ha avuto necessità del ricovero in ospedale e 12 sono state le nuove guarigioni. Infine le vaccinazioni: in totale 392 nelle scorse 24 ore, di cui325 quarte dosi e 31 quinte.