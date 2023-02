Coronavirus, salgono a 115 i nuovi contagi: in tutto gennaio meno di 4mila positivi

Salgono a 115 i contagi registrati in provincia di Latina, come spesso accade il martedì per effetto di un più elevato numero di test (843 in totale). Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi si attesta dunque intorno al 13,6%. Il mese di gennaio si chiude dunque con meno di 4mila casi complessivi, per la precisione 3.954, meno della metà dei contagi che erano stati registrati in tutto il mese di dicembre (circa 9.600).

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore si contano 40 positività a Latina, 18 nel comune di Aprilia, poi 3 a Bassiano, 5 a Cisterna, 4 a Cori, 8 nel comune di Formia, 3 anche a Gaeta e una sola a Itri; sono poi 4 i casi scoperti a Minturno, uno a Monte San Biagio e a Prossedi, 3 a Norma, 6 a Sabaudia e 2 a San Felice, 4 nel territorio di Sermoneta, 3 a Sezze, uno a Spigno Saturnia, 8 infine nel comune di Terracina.

Da circa due settimane inoltre non si registrano ulteriori decessi rispetto ai 12 segnalati nel corso del mese (sono invece 954 le vittime del Covid dall'inizio della pandemia a oggi). Un solo paziente ha avuto necessità del ricovero ospedaliero mentre sono 12 i cittadini risultati guariti.