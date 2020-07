Coronavirus, altri tre casi: i comuni interessati sono Sabaudia, Latina e Castelforte

Sono tre oggi, 31 luglio, i nuovi positivi al covid in provincia di Latina. I pazienti sono residenti nei comuni di Latina, Sabaudia e Castelforte. Tra loro c'è un bagnino che prestava servizio in un chiosco sul lungomare nella zona della Bufalara (poi chiuso pre sanificazione e per consentire di procedere ai tamponi a tutti i dipendenti) e una donna di rientro dalla Moldavia per la quale p stato avviato il contact tracing internazionale.

Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale così a 605, con indice di prevalenza (vale a dire il numero di persone positive su 10mila abitanti) pari a 10,52. La buona notizia è che il bollettino della Asl segnala anche nuovi guariti: cinque in più nelle ultime 24 ore e passati quindi da 519 totali a 524. Nessun nuovo decesso ormai da diverse settimane e 44 gli attuali positivi, di cui 18 trattati a domicilio.