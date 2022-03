Coronavirus: 952 nuovi contagi, nessun decesso e quattro ricoveri al Goretti

Curva stabile ma contagi ancora molto alti in provincia di Latina: sono 952 i nuovi casi di Covid riportati sul bollettino dell'azienda sanitaria e accertati su un numero complessivo di 4.680 tamponi, con un rapporto dunque tra positivi e test che supera ancora il 20%. Il mese di marzo si chiude così a quota 23.648 casi, un dato in aumento rispetto ai numeri di febbraio ma comunque più basso rispetto al mese più nero della pandemia, gennaio 2022, quando i contagi erano stati circa 36.400.

Per quanto riguarda la mappa del contagio, sono 290 i positivi accertati nella città di Latina, altri 164 nel comune di Aprilia, 4 a Bassiano, uno a Castelforte, 45 a Cisterna, 16 a Cori, 45 anche a Fondi e 75 a Formia poi 12 a Gaeta e 16 a Itri; ancora 12 nel comune di Lenola, 8 a Maenza, 21 a Minturno e 19 a Monte San Biagio, 7 a Norma, 17 a Pontinia e 7 anche sull'isola di Ponza; 13 i casi scoperti poi nel territorio di Priverno, 3 ciascuno a Rocca Massima e Roccagorga, 2 invece a Roccasecca dei Volsci; 27 sono poi a Sabaudia e 7 a San Felice Circeo e anche nel comune di Santi Cosma e Damiano, 21 ancora a Sermoneta, 32 a Sezze, 9 a Sonnino, 2 a Spigno Saturnia, 64 a Terracina e tre infine a Ventotene.

Non si registrano ulteriori decessi rispetto ai 30 già segnalati dall'inizio del mese, ma sono in aumento i ricoveri, con quattro pazienti al Goretti e altri trasferiti nella rete ospedaliera regionale. Le nuove notifiche di guarigione sono state invece 184. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 391 le dosi somministrate alla popolazione over 12 (11 prime dosi, 81 seconde, 289 terze e 10 quarte dosi per i soggetti fragili).