Coronavirus: 2.052 nuovi contagi in provincia, un decesso e 10 ricoveri

Sono schizzati a 2.052 i nuovi casi di covid nella provincia di Latina, un numero enorme riportato sul bollettino della Asl di oggi da cui spicca un dato anomalo che riguarda la città di Cisterna, che da sola conta 1.069 cittadini positivi. Il dato è in realtà frutto di recuperi precedenti attribuiti proprio al comune di Cisterna e relativi al mese di gennaio, che fanno alzare i contagi di oggi, venerdì 4 febbraio. Quanto ai restanti comuni del territorio, i numeri dei positivi sembrano in linea con quelli dei giorni precedenti e anzi in lieve calo.

Nel dettaglio, il comune di Latina conta 253 cittadini positivi, Aprilia 181, mentre sono 4 i casi a Bassiano, 8 a Castelforte, 1.069 appunto a Cisterna, 23 a Cori, 61 a Fondi, 31 a Formia, 19 a Gaeta, 7 a Itri e altrettanti a Lenola, 3 a Maenza, 37 invece a Minturno, 2 e 3 casi rispettivamente a Monte San Biagio e Norma, 42 a Pontinia, 2 a Ponza, 26 a Priverno, uno a Prossedi, 5 a Rocca Massima, 9 a Roccagorga, 54 a Sabaudia, 25 a San Felice Circeo, 16 a Santi Cosma e Damiano e 15 a Sermoneta, 51 invece a Sezze, 5 a Sonnino, 6 a Spigno Saturnia, 86 nel comune di Terracina e infine uno a Ventotene. A questi si aggiungono però 71 contagi relativi a residenti fuori provincia, per un totale di 2.123.

Il bollettino segnala purtroppo anche un decesso, già l'ottavo dall'inizio del mese: si tratta di una paziente di Spigno Saturnia di 65 anni, con patologie e non vaccinata. Sono poi ancora 10 i ricoveri nell'arco di 24 ore e 360 le nuove notifiche di guarigione.

Infine, i vaccinati sono stati complessivamente 2.384, di cui 2.135 over 12 (con 205 prime dosi, 752 seconde dosi e 1.178 booster) e 249 bambini nella fascia 5.11 anni (56 prime dosi e 193 seconde).