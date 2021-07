Coronavirus Latina, altri cinque casi in provincia e un solo ricovero

Altri cinque nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Il bollettino diffuso oggi, domenica 4 luglio, dalla Asl fornisce il quotidiano aggiornamento sulla situazione.

I casi sono stati registrati a Cisterna, Fondi, Formia, Sermoneta e Terracina, uno in ciascun comune. E per il quinto giorno consecutivo non si sono registrati decessi.

Non si è rilevata alcuna guarigione nelle ultime 24 ore mentre sul fronte dei ricoveri ce n’è stato soltanto uno.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri è stato effettuato un numero di vaccinazioni ancora maggiore rispetto al giorno precedente: 4260 in tutta la provincia a fronte delle 4042 somministrazioni del giorno precedente.