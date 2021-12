Coronavirus: in provincia 156 contagi, quattro ricoveri e una vittima

Salgono complessivamente a quota 705 i nuovi contagi da covid registrati fra i residenti della provincia pontina dall'inizio di dicembre. Gli ultimi 156 sono stati riportati nel bollettino di oggi, domenica 5 dicembre. Il numero più elevato di casi riguarda ancora la città di Latina, che conta 49 positivi in più (ieri erano 64), mentre dopo molte settimane calano i contagi nella città di Aprilia che ne registra 11. I comuni che registrano numeri a doppia cifra però aumentano: Formia infatti oggi conta 23 positività, Terracina 18 e Cisterna 13. Sono stati poi accertati 7 casi a Fondi e altrettanti a Gaeta, 5 a Pontinia, 4 a Sezze, 3 a Roccagorga e anche a Sabaudia, 2 a Minturno, Sonnino e Spigno Saturnia, uno infine rispettivamente a Castelforte, Itri, Lenola, Priverno, San Felice, Sermoneta e Sperlonga. Per un totale di 21 comuni coinvolti da nuovi contagi.

Si registra inoltre un altro decesso, quello già annunciato nella giornata di ieri di Tino Di Marco, 70 anni, ex consigliere e assessore del comune di Latina, che era ricoverato per covid allo Spallanzani. In totale dunque nel mese di dicembre sono già cinque le vittime del virus, 676 quelle totali dall'inizio della pandemia ad oggi.

Il bollettino non riporta nuove notifiche di guarigione, mentre sono ancora 4 i ricoveri all'ospedale Goretti. Infine le vaccinazioni sono state 4.505, di cui 151 prime dosi, 743 seconde dosi e 3.591 richiami.