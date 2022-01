Coronavirus, corrono i contagi: altri 1.034 in provincia. Morto un paziente di 33 anni

Sono ancora oltre quota mille i nuovi casi di covid nell'intero territorio pontino su un totale di oltre 3mila test effettuati dalla Asl e di altri 5mila eseguiti da farmacie e laboratori privati. Dopo il disguido sul bollettino di ieri, 4 gennaio, i numeri sono stati allineati. I nuovi contagi di oggi sono dunque complessivamente 1.034, con un nuovo decesso.

Schizzano ancora i positivi a Latina, che sono 357 nell'arco di 24 ore. Sono invece 91 ad Aprilia, 78 a Terracina, 73 a Formia, 67 a Fondi, 44 a Pontinia, 43 a Sezze, 33 a Cisterna e altrettanti a Itri, 27 a Minturno, 20 a Gaeta e Monte San Biagio, 18 a Sabaudia, 17 a Sermoneta, 15 a Santi Cosma e Damiano, 14 a Lenola, 10 a San Felice, 9 a Priverno e Cori, 7 a Maenza, 5 a Sonnino, Castelforte e Sperlonga, ancora 4 a Roccagorga e Spigno Saturnia, 3 nei comuni di Campodimele, Ponza, Prossedi, Rocca Massima, 2 a Norma, uno infine a Bassiano e Ventotene. Sono 32 su 33 i comuni pontini coinvolti dai nuovi casi, l'unico che resta fuori dai contagi è Roccasecca dei Volsci. Ammonta a 4.171 il totale dei cittadini contagiati in provincia (contando solo il dato dei residenti) nei primi cinque giorni del mese.

A perdere la vita è stato un paziente di Latina di 33 anni, che a quanto risulta non era stato vaccinato e che fa salire a 6 il totale delle vittime dall'inizio del mese. Ancora due i ricoveri al Goretti, ma il pronto soccorso sta subendo in queste settimane una pressione fortissima e diversi reparti del nosocomio sono stati riconvertiti in reparti covid per assorbire sempre nuovi pazienti che hanno necessità di cure.

Sono invece 45 le guarigioni accertate e 5.874 le dosi di vaccino effettuate, di cui 489 prime dosi, 606 seconde dosi, 4.779 terze dosi.