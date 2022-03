Coronavirus, ancora 470 casi e rapporto tra positivi e tamponi al 17% ma nessun decesso

Altri 470 i contagi accertati sul territorio pontino nelle ultime 24 ore su un totale di circa 2.700 test effettuati da Asl e farmacie. Per la prima volta dopo molti giorni inoltre non si registrano nuove vittime del virus e scendono anche i ricoveri ospedalieri. Il rapporto tra positivi e tamponi supera però il 17%.

Novanticinque dei nuovi positivi riguardano la città di Latina, gli altri contagi invece sono così distribuiti: 63 ad Aprilia, uno rispettivamente a Campodimele e Castelforte, 16 a Cisterna, 12 a Cori, 28 a Fondi, 48 invece a Formia, 17 a Gaeta e 5 a Itri; altri 3 casi sono poi a Lenola, uno a Maenza e 23 a Minturno, 6 a Monte San Biagio, uno anche a Norma, 12 a Pontinia, 3 a Ponza, 6 invece a Priverno, uno solo a Roccagorga; ancora 18 sono concentrati a Sabaudia, 8 a San Felice Circeo, 7 a Santi Cosma e Damiano e 17 a Sermoneta, 15 a Sezze, 5 a Sonnino, uno a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia, 52 nel comune di Terracina e uno infine nel comune di Ventotene. Il conto complessivo dei contagi nei cinque giorni di marzo arriva così a quota 2.365.

Il bollettino non riporta nuovi decessi, che restano dunque sette dall'inizio del mese e 814 in due anni. E' stato invece registrato un solo ricovero in ospedale. Le guarigioni riportate sul bollettino dell'azienda sanitaria ammontano invece a 265, mentre le vaccinazioni nell'arco di una giornata sono state 580, di cui 530 agli over 12 (con 46 prime dosi, 157 seconde, 302 booster e 25 quarte dosi) e le restanti 50 sono state somministrate ai bambini, con una sola prima dose.