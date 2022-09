Coronavirus: 69 nuovi contagi in provincia, due i ricoveri

Ammontano a 69 i nuovi contagi Covid registrati fra i residenti dei comuni pontini e accertati però su soli 312 test complessivi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,11%. E i casi nei primi cinque giorni del mese di settembre sono in totale 675.

Soltanto 13 i territori coinvolti: Latina con 18 nuovi positivi, Aprilia con 7, i comuni di Cisterna e Cori con 3 casi ciascuno, Fondi con 9 casi, Formia con 4, Gaeta con 3, Lenola con 2, Minturno è a 4 contagi come anche Priverno, 3 invece ne registra Monte San Biagio, uno solo Roccasecca dei Volsci e 8 infine il comune di Sezze.

Sono poi 2 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore, 8 invece le notifiche di guarigione mentre non si registra nessun nuovo decesso rispetto a una vittima già registrata dall'inizio del mese e alle 906 totali dall'inizio della pandemia. Restano a zero le vaccinazioni per la chiusura dei centri vaccinali nella giornata di domenica.