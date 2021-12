Coronavirus: scendono a 46 i nuovi contagi in provincia, due ricoveri e nessun decesso

Scendono a 46 i nuovi contagi accertati in provincia di Latina, dopo le impennate dei giorni scorsi. Ma il nuovo dato di oggi, lunedì 6 dicembre, risente di un numero inferiore di tamponi processati nel corso del fine settimana. I casi scoperti tra i residenti del territorio pontino sono infatti 46, la metà dei quali concentrati solo nella città di Latina che conta 24 positivi.

Scendono invece i contagi nel comune di Aprilia che sono 3, come quelli registrati nei comuni di Cisterna e Sabaudia, 5 invece a Pontinia, 2 a Roccagorga e infine uno ciascuno a Cori, Formia, Minturno, Prossedi, San Felice Circeo e Sezze. Il totale nei primi sei giorni di dicembre arriva così a 751, mentre nello stesso arco temporale di novembre (chiuso a oltre 2.600 contagi) erano 261.

Nel report quotidiano della Asl non vengono segnalati però nuovi decessi, mentre i ricoveri al Goretti sono stati due. Nessuna nuova notifica di guarigione.

Ammontano 2.846 le vaccinazioni eseguite in province nelle ultime 24 ore: 223 per prima dose, 423 per seconda dose e 2.200 richiami.