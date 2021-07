Coronavirus, due soli casi in provincia. Nessuna vittima e nessun ricovero

I dati contenuti nel bollettino della Asl di martedì 6 luglio. Boom di vaccinazioni: oltre 5.700 in 24 ore

Solo due i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Due casi di positività dunque riscontrati rispettivamente nei comuni di Aprilia e di Latina, dopo diversi giorni in cui nella città capoluogo non si registravano contagi. Nella giornata di ieri invece un solo caso di covid nel comune di Formia.

Il totale dei primi sei giorni del mese di luglio arriva dunque complessivamente a 15, confermando sostanzialmente il trend positivo delle ultime settimane.

Nel bollettino diramato dall'azienda sanitaria vengono inoltre riportate 59 notifiche di guarigione mentre non risultano nuovi decessi e nuove vittime. Sono state invece 5.714 le somministrazioni di vaccino nelle scorse 24 ore su un totale di 408mila dosi e 157mila persone immunizzate.