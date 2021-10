Coronavirus: 13 nuovi contagi in nove comuni, due ricoveri e nessun decesso

Sono appena 13 oggi, mercoledì 6 ottobre, i nuovi contagi registrati in provincia di Latina e distribuiti in 9 comuni, Il bollettino della Asl segnala in particolare tre positivi nel comune di Minturno, 2 a Fondi e a Santi Cosma e Damiano e uno ciascuno infine nei territori di Cisterna, Cori, Gaeta, Latina, Sermoneta e Terracina.

Dall'inizio del mese di ottobre salgono così a 123 le nuove positività accertate nella provincia pontina, mentre il mese di settembre si era chiuso registrando complessivamente meno di 900 casi di covid.

Il bollettino dell'azienda sanitaria riporta inoltre 52 nuove guarigioni e due ricoveri ospedalieri registrati nelle ultime 24 ore. Nessun decesso da 18 giorni, con l'ultimo registrato a metà dello scorso mese.

Infine, la campagna vaccinale conta ulteriori1.307 somministrazioni.