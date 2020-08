Coronavirus Latina: tornano i contagi, due nuovi positivi in provincia

Tornano i contagi da coronavirus nella provincia di Latina dopo che per tre giorni non ne sono stati registrati tra i pontini. La Asl con il bollettino di oggi, venerdì 7 luglio, ha dato comunicazione di due nuovi casi che sono stati accertati a Latina ed Aprilia.

Da quanto viene fatto sapere, i due pazienti non necessitano del ricovero ospedaliero e sono entrambi in cura presso il proprio domicilio. In riferimento al caso di Latina, aggiungono dalla Asl, sono in corso le indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti, invece la persona contagiata ad Aprilia era già in isolamento. Dall'Assessorato alla Sanità della Regione fanno sapere che i due casi riguardano uomo di Aprilia di rientro dall’Albania e una donna di rientro dalla Croazia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiorna il quadro generale in provincia: sono saliti a 617 i casi totali da inizio pandemia - ricordiamo che il numero riguarda i soli casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -. Gli attuali positivi in carico all’azienda sanitaria locale sono 49: di questi 21 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 28 sono ricoverati in ospedale. Un guarito in più oggi rispetto alla giornata di ieri che fa salire il totale a 531, mentre restano 37 i decessi.