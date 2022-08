Coronavirus Latina, curva dei contagi ancora in discesa: sono 347

Scende ancora la curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino diffuso oggi, domenica 7 agosto, dalla Asl rende noto che nelle ultime 24 ore sono stati 347 i nuovi casi e per il quarto giorno consecutivo non si registra alcuna vittima.

Il maggior numero di contagi, 85, si è registrato nel capoluogo pontino. Altri 53 contagi sono stati rilevati ad Aprilia, 3 a Castelforte, 21 a Cisterna, 3 a Cori, 2 a Fondi, 22 a Formia, 8 a Gaeta, 6 a Itri, 2 a Lenola, 3 a Maenza; 17 a Minturno, 6 a Monte San Biagio, 2 a Norma, 11 a Pontinia, 2 a Ponza, 8 a Priverno, uno a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 11 a Sabaudia, 10 a San Felice Circeo, 5 a Santi Cosma e Damiano, 12 a Sermoneta, 17 a Sezze, 3 a Sonnino, uno a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 31 a Terracina.

Nelle ultime 24 ore ci sono state 54 guarigioni e due nuovi ricoveri presso l’ospedale Goretti. 187 in totale le vaccinazioni effettuate delle quali 147 quarte dosi.