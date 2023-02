Coronavirus, rialzo della curva: 138 nuovi casi fra i residenti pontini

Come ogni martedì sale la curva dei contagi Covid in provincia di Latina per effetto del numero più elevato di tamponi effettuati. Sono infatti 138 oggi, 7 febbraio, i nuovi positivi accertati e riportati sul bollettino della Asl, su un totale di 842 tamponi. Il rapporto tra positivi e test è al 16,38%.In questa prima settimana di febbraio i casi complessivi arrivano a quota 504.

Sono 22 questa volta i comuni coinvolti, con 32 casi scoperti a Latina, 14 nella città di Aprilia, 11 a Cisterna,12 a Sabaudia e 13 a Terracina.Sono 7 invece i contagi accertati a Sezze, 6 a Priverno e Minturno, 5 nei comuni di Formia, Sermoneta e Sperlonga, 4 a San Felice Circeo, 3 a Bassiano, Gaeta e Roccagorga, 2 invece a Itri e Santi Cosma e Damiano, uno infine a Castelforte, Fondi, Norma, Prossedi e Spigno Saturnia.

Per quanto riguarda gli altri dati contenuti nel bollettino dell'azienda sanitaria, non risultano nuovi decessi rispetto ai 955 conteggiati dall'inizio della pandemia, mentre un solo paziente ha avuto necessità del ricovero ospedaliero. Soltanto nove le notifiche di guarigione e due le vaccinazioni effettuate ieri.