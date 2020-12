Coronavirus, di nuovo in aumento i casi in provincia: sono 210. Quattro i morti

Tornano ancora a crescere i contagi in provincia. Rispetto ai 162 di ieri, 7 dicembre, oggi se ne contano sul territorio 210. Una nuova crescita dunque, oltre quota 200, dopo alcuni giorni in cui i dati sembravano segnare ormai un calo.

Sono 24 i comuni pontini interessati dai nuovi casi: il maggior numero di nuovi positivi ancora nel capoluogo pontino, che segna 42 contagi; a seguire la città di Aprilia con 34 casi, poi Cisterna con 17, Terracina con 14. Si registrano inoltre positivi a Cori (12), Priverno (11), Formia (10), Minturno (9), Sezze (8), Fondi (6), Sonnino (6), Gaeta (6), Pontinia (6), Monte San Biagio (5), Santi Cosma e Damiano (5), Itri (4), San Felice Circeo (3), Castelforte (2), Lenola (2), Rocca Secca dei Volsci (2), Sermoneta (2), Spigno Saturnia (2), Norma (1), Prossedi (1).

Tornano purtroppo a crescere anche i contagi: quattro nelle ultime 24 ore, dopo la prima giornata senza morti registrata il 7 dicembre. Questa volta invece sono deceduti pazienti di Gaeta, Latina, Sonnino e Fondi. Le vittime totali sono ora 178.

Quanto ai numeri, il conto totale dei pazienti che si sono contagiati dall'inizio della pandemia arriva ora a 11.174, con indice di prevalenza di 194,24. Gli attuali positivi sono 7329, di cui 7217 in isolamento domiciliare e 112 ricoverati in strutture ospedaliere. I guariti sono invece complessivamente 3667. 140 in più nelle utlime 24 ore.