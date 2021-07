Coronavirus, un solo contagio in tutta la provincia. Doppio zero per decessi e ricoveri

Doppio zero inoltre alla voce ricoveri e decessi, a conferma del calo sensibile dei parametri su tutto il territorio. II bollettino dell'azienda sanitaria riporta inoltre 101 notifiche di guarigione. Nelle ultime 24 ore inoltre sono state somministrate 5.300 dosi di vaccino anti covid per un totale di 420.700.

Un solo contagio registrato oggi, 8 luglio, in tutta la provincia di Latina. Si tratta di una persona residente nel comune di Terracina che porta a 19 i contagi complessivi accertati dall'inizio del mese di luglio ad oggi.