Coronavirus, altri quattro casi nei comuni di Latina, Formia e Pontinia. In corso indagini epidemiologiche

Sono ancora quattro i contagi registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino Asl del 9 agosto. I nuovi casi sono distribuiti nei comuni di Latina (2), Formia (1), e Pontinia (1). Si tratta al momento di pazienti che sono trattati in isolamento domiciliare. In soli due giorni sono complessivamente 8 i nuovi contagi sul territorio.

Il numero totale di casi sale dunque a 625 da inizio emergenza sanitaria, mentre i deceduti restano 37. L'indice di prevalenza, che misura il numero di contagi ogni 10mila abitanti, sale a 10,86. Un solo paziente è guarito nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 533 negativizzati.

Gli attuali positivi sono 55, di cui 24 trattati a domicilio. Per tutti i nuovi tamponi risultati positivi la Asl ha avviato indagini epidemiologiche per cercare i possibili contatti dei contagiati. "Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio - si legge nel bollettino Asl - consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza".