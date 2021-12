Coronavirus, 143 i nuovi casi: 54 dei quali solo a Latina. Oltre 1.130 contagi dall'inizio del mese

Resta sostanzialmente invariato il quadro dell'andamento della pandemia nella provincia di Latina, con contagi ancora molto alti che superano abbondantemente la soglia dei 100. Anche oggi infatti il bollettino della Asl riporta 143 nuovi contagi, ieri, 8 dicembre, erano stati 154. Per un totale di 1.132 registrati dall'inizio del mese ad oggi.

Più della metà dei nuovi casi scoperti fra i residenti del territorio sono concentrati in tre comuni: Latina, sempre in testa, con 54 positivi, Aprilia con 25 e poi Terracina con 16. Restando fra i numeri a doppia cifra, Cisterna segna +11 casi positivi, mentre sono più contenuti i dati rilevati in altri comuni. In particolare, sono 7 i casi a Fondi, 6 a Formia e altrettanti a Gaeta, 4 a Priverno, 2 rispettivamente a Cori, Itri, Sabaudia e Sezze, uno infine nei comuni di Castelforte, Lenola, Minturno, Pontinia, San Felice Circeo e Sonnino.

Da quattro giorni non si registrano inoltre nuove vittime del covid, mentre la Asl segnala un ricovero al Goretti e nessuna nuova guarigione. Le vaccinazioni sono state invece complessivamente 2.037 nella giornata di ieri, di cui 116 prime dosi, 262 seconde dosi, 1.659 terze dosi.