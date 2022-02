Coronavirus, 830 nuovi contagi in provincia ma ancora tre morti a Latina, Aprilia e Sezze

In provincia 830 nuovi contagi accertati fra i residenti su oltre 5mila tamponi effettuati tra Asl, farmacie e laboratori privati, per un totale di 8.657 contagi dall'inizio di febbraio. Nel dettaglio, 206 sono i positivi scoperti a Latina, 129 quelli di Aprilia. Per quanto riguarda gli altri comuni, sono stati registrati 3 casi a Bassiano, 12 a Castelforte e 31 a Cisterna, 18 a Cori, 37 a Fondi, 56 a Formia e 22 a Gaeta, 9 a Itri, 7 a Lenola, 3 a Maenza, 17 nel comune di Minturno, 11 a Monte San Biagio, 3 a Norma, 14 a Pontinia, 4 a Ponza, 17 a Priverno, 3 a Prossedi, uno a Rocca Massima, uno a Roccasecca dei Volsci, 29 a Sabaudia e 23 a San Felice Circeo,10 a Santi Cosma e Damiano, 26 a Sermoneta, 40 a Sezze, 7 a Sonnino, 2 a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia, 84 a Terracina e uno a Ventotene.

Ancora tre purtroppo le vittime del covid: una donna di Latina di 71 anni, un paziente della stessa età residente a Sezze e un paziente di 86 anni di Aprilia. I decessi arrivano così a quota 773 dall'inizio della pandemia e a 21 solo dall'inizio del mese.

Il bollettino riporta 508 nuove guarigioni e ancora sei ricoveri nelle ultime 24 ore. Le vaccinazioni invece ammontano in totale 2.181, di cui 1963 somministrate alla popolazione over 12 (144 prime dosi, 895 seconde e 924 booster), 218 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni (48 prime dosi e 170 seconde).